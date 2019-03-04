أكثر من 20 قتيلا في إعصار ضرب ولاية ألاباما الأمريكية

أعلن مسؤول محلي في ولاية ألاباما الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار الذي ضرب الولاية إلى 22 شخصا على الأقل، مرجحا ارتفاع آخر لهذه الحصيلة.



ونقلت قناة "دبليو آر ايه ال-تي في" المحلية التابعة لشبكة "ان بي سي" عن رئيس شرطة منطقة لي جاي جونز ، قوله "بلغ العدد الآن 22. للأسف أعتقد أن هذا العدد سيرتفع".



وأوضح الطبيب الشرعي للمنطقة بيل هاريس لشبكة "ام اس ان بي سي" أن بين الضحايا عددا من الأطفال.



من جهته، تحدث جونز لقناتين محليتين تابعتين لشبكتي "سي بي اس" و"ان بي سي" عن عدد من المفقودين ونقل آخرين إلى مستشفيات بعضهم مصابين "بجروح خطيرة جدا".



وأوضح أن الإعصار قطع كيلومترات وأدى إلى دمار "كارثي" على شريط عرضه 400 متر على طول مساره.



وتحدث مسؤول الشرطة عن إعصار واحد. لكن إدارة الأرصاد الجوية قالت إن عددا من الأعاصير ضربت المنطقة، بينما ذكرت شبكة "سي ان ان" أن إعصارين حدثا في منطقة لي بينما سجل "عشرة أعاصير على الأقل" في ألاباما وجورجيا الأحد.



بدوره، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه لأهالي الضحايا.



وكتب في تغريدة على حسابه في توتير أن "الأعاصير والعواصف كانت عنيفة وقد تحدث أخرى. إلى عائلات وأصدقاء الضحايا وإلى الجرحى، ليبارككم الله جميعا".