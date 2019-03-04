مداهمات واعتقالات في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة.

وافادت مصادر محلية، ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المُحرر لؤي نوح فارس حامد والشاب رامز عيسى عبد الخالق حامد من منزليْهما في بلدة سلواد شرق رام الله. والشاب يوسف الديك من منزله في قرية كفر نعمة غرب رام الله، والأسير المحرر محمد هدى الريماوي، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله. اضافة الى الشاب فراس سحويل من عبوين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر أبوسنينة، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية العيساوية بالقدس المحتلة. والشابين مجد أحمد الأعور ومحمود نجيب الأعور من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى .

واعتقلت قوات الاحتلال امس الشابين محمد راسم خزيمية، وأحمد زياد نزال أثناء عبورهما حاجز الكونتينر، كما جرى اعتقال الشقيقين غسان، وأنس أحمد جمال طحاينة من مدينة جنين على معبر الكرامة أثناء عودتهما من تركيا.