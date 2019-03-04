شهيدان وإصابة جنديين بعد إطلاق النار على مركبة غربي رام الله

تحدثت مصادر عبرية فجر اليوم الإثنين عن استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بعد فتح جنود الاحتلال النار عليهم بالقرب على مداخل قرية كفر نعمة غربي رام الله، بحجة قيامهم بعملية دهس أصيب خلالها جنديين أحدهما وصفت بالخطيرة، والثاني أصابته طفيفة.

وقالت المصادر العبرية إن القوة العسكرية تعرضت لعملية الدهس خلال محاولتها اقتحام القرية من المدخل الرئيسي للقرية، للقيام بعملية اعتقال لشبان من القرية.

ولم تأكد أي من المصادر الفلسطينية نبأ استشهاد الشابين، فيما تحدثت مصادر ميدانية محلية عن إطلاق النار على المركبة اصطدمت بآلية للاحتلال على مدخل القرية عند الساعة الخامس والنصف، وإغلاق المنطقة واحتجاز من كام في المركبة.

ومنعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب من مكان الحادث، وقامت باحتجاز مفتاح سيارة الأسعاف ومنعت الطواقم المرافقة لها من الاقتراب للمكان بعد إغلاق المنطقة وكافة الطرق المؤدية إلى القرية وقرى غرب رام الله المجاورة.

وقال خلدون الديك، رئيس مجلس قروي البلدة أن لا معلومات مؤكدة عن استشهاد الشابين، حيث لم يبلغ بشكل رسمي عن أسماء الشهداء أو الإصابة، وأن ما وصلهم هو من الإعلام الإسرائيلي، مؤكدا أن قوات كبيرة تغلق الأن المدخل الرئيسي للقرية وتتواجد على الشارع الرئيسي والذي يربط عدد من القرى الغربية لرام الله.

وأشار إلى اقتحام القرية قوة عسكرية عند الساعة الثالثة فجرا واعتقال أحد الشبان من القرية قبل أن تقع هذه العملية.

واندلعت المواجهات على المدخل القرية، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال تطلق النار بشكل عشوائي، وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، أدت إلى إصابة العشرات منهم.