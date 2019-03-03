وفد قطري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

وصل مساء اليوم الأحد الوفد القطري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.
وأشارت المصادر المحلية، إلى أن الوفد القطري وصل غزة برئاسة نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة خالد الحردان برفقة 3 أشخاص.
13:15 - 27 فبراير 2019
18:40 - 26 فبراير 2019
12:24 - 25 فبراير 2019
19:27 - 24 فبراير 2019
09:52 - 25 فبراير 2019
17:50 - 02 مارس 2019
16:08 - 23 فبراير 2019
13:09 - 23 فبراير 2019
10:00 - 18 فبراير 2019
14:11 - 02 مارس 2019
22:50 - 25 فبراير 2019
15:48 - 21 فبراير 2019
23:15 - 25 فبراير 2019
11:11 - 22 فبراير 2019
14:34 - 20 فبراير 2019
12:48 - 24 فبراير 2019
20:47 - 19 فبراير 2019
20:31 - 28 فبراير 2019
20:45 - 19 فبراير 2019
19:29 - 02 مارس 2019
16:28 - 27 فبراير 2019
14:49 - 01 مارس 2019
12:19 - 23 فبراير 2019
19:15 - 22 فبراير 2019
12:44 - 24 فبراير 2019
00:18 - 03 مارس 2019
12:08 - 23 فبراير 2019
15:13 - 26 فبراير 2019
20:42 - 26 فبراير 2019
18:04 - 01 مارس 2019
08:56 - 19 فبراير 2019
18:19 - 18 فبراير 2019
19:35 - 24 فبراير 2019
17:06 - 19 فبراير 2019
12:06 - 18 فبراير 2019
20:08 - 28 فبراير 2019
22:35 - 01 مارس 2019
20:42 - 24 فبراير 2019
21:05 - 18 فبراير 2019
17:12 - 24 فبراير 2019
11:38 - 27 فبراير 2019
11:01 - 27 فبراير 2019
12:55 - 24 فبراير 2019
11:59 - 26 فبراير 2019
20:10 - 22 فبراير 2019