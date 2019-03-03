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وفد قطري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:52 - 03 مارس 2019
خالد الحردان خالد الحردان
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وصل مساء اليوم الأحد الوفد القطري إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر المحلية، إلى أن الوفد القطري وصل غزة برئاسة نائب رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة خالد الحردان برفقة 3 أشخاص.

 

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