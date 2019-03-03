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الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الزائل

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:01 - 03 مارس 2019
تعبيرية تعبيرية
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين بزعم اجتيازهما السياج الزائل شمال قطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، قام الجيش بتسليم الشبان إلى ضباط الشاباك للتحقيق معهم حول تسللهم عبر السياج. 

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