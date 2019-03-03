الاحتلال يعتقل شابين بزعم اجتيازهما السياج الزائل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابين بزعم اجتيازهما السياج الزائل شمال قطاع غزة.

ووفق الاعلام العبري، قام الجيش بتسليم الشبان إلى ضباط الشاباك للتحقيق معهم حول تسللهم عبر السياج.