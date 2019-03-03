مستوطنو غلاف غزة: "أبناء الزواري" كابوس على رؤسنا 

قالت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأحد، إن وحدة إطلاق البالونات الحارقة "ابناء الزواري" أصبحت تشكل خطرًا كبيرًا، مشيرة إلى أنها تشكل كابوسًا يخشاه سكان كيبوتسات غلاف غزة.

وأضافت أن وحدة اطلاق البالونات تعهدت بإطلاق البالونات الحارقة باستمرار حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة: "ليلة امس استمر إطلاق البالونات المتفجرة، وتلك الظاهرة أصبحت تشكل هاجسًا أيضا لقوات الجيش المتمركزة قرب الحدود مع غزة، كما أن مجموعات كبيرة من البالونات جزء منها هبطت داخل قواعد عسكرية تقع في النقب".

وأشارت معاريف إلى أن سكان غلاف غزة يشعرون بالإحباط والقلق الكبير من تلك الظاهرة التي تقلق نومهم ليلًا، والقلق يتمثل في حالة سقوط بالون متفجر فوق منزل، كما حدث الأسبوع الماضي.