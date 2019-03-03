نتنياهو يدعو الدول الأوروبية لتصنيف حزب الله "إرهابيا"

دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو بريطانيا في هذه الخطوة، وذلك في تعليقه على القرار البريطاني بتصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.

وقال نتنياهو، في تصريحات في مستهل جلسة حكومة اليوم الأحد: "حدث شيء هام آخر دبلوماسيا وأمنيا الأسبوع الماضي وهو قرار بريطانيا بتصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي".

وأضاف: "هذا قرار مهم لأن حزب الله يمارس الإرهاب بحد ذاته وهو يشكل أيضا ذراعا إرهابيا رئيسيا في خدمة إيران". على حد زعمه

وتابع نتنياهو: "أدعو دولا أخرى في أوروبا، أولا في أوروبا ولكن أيضا في باقي أنحاء العالم، إلى الانضمام إلى هذه الخطوة البريطانية المهمة".

وكانت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي، صنفت "حزب الله" ضمن المنظمات "الإرهابية".

ورفض "حزب الله"، يوم الجمعة، بشدة مشروع القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى "لائحة المنظمات الإرهابية"، مؤكدا أنه "لا يحق لأي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهم "حزب الله" أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".