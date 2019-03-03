 الاحتلال يجري تدريبًا يحاكي سيطرة مسلحين على مطار رامون 

أجرى جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبًا كبيرًا يحاكي صد هجوم كبير من قبل مسلحين للسيطرة على مطار رامون الدولي جنوب الأراضي الفلسطينية المحتة.

ووفق موقع المستوطنين7 العبري، فقد قام الجيش الإسرائيلي بمناورات عسكرية مفاجئة داخل مطار رامون ، للتدريب على كيفية السيطرة على المطار الجديد أمام أي محاولات أو عمليات للسيطرة عليه من قبل مسلحين.



وأوضحت، أن الجيش يمكنه بسط السيطرة الكاملة على المطار الجديد في مدينة إيلات الساحلية، بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، وجهات وهيئات معنية أخرى، من بينها الجبهة الداخلية.

وتشمل المناورات العسكرية مواجهة قوات عربية بمشاركة الشرطة الإسرائيلية، مع الاستخدام المكثف لطائرات دون طيار.

ويقع مطار رامون في وادي تمنة جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالقرب من مصر والأردن على بعد 18 كيلومتراً شمال مدينة إيلات.