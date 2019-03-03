مجموعات متطرفة تدعو لاقتحام بلدة تقوع

قال نشطاء من بلدة تقوع غرب بيت لحم ان جهات استيطانية متطرفة هددت باقتحام البلدة مساء الثلاثاء القادم بدعوى القيام بصلوات في موقع أثري في البلدة.

وعلم ان هذه الجهات وهي التي تطلق على نفسها" ابناء الجبل " و"تدفيع الثمن" قد وجهت دعوات لاعضائها وانصارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع امام البلدة في الساعة العاشرة والنصف من مساء الثلاثاء وحتى الرابعة فجرا .

ودعت العديد من الفعاليات في البلدة العمل على التصدي لهذه الحملة وافشالها.

واوضح النشطاء ان هؤلاء المستوطنين سبق وان اقاموا صلوات في محيط موقع معروف بالبلدة يطلق عليه اسم" بئر موسى" وهو موقع اثري تابع للبلدة ، وقد دخل المستوطنون اليه تحت حماية وحراسة جيش الاحتلال، محذرين من مغبة مثل هذه الخطوة الاستفزازية .