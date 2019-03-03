لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يعتدي على 15 صحافياُ خلال فبراير

أصدرت لجنة دعم الصحفيين التقرير الشهري حول "انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الصحفية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتناول التقرير اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الإعلامية، خلال شهر شباط/ فبراير 2019.

ووثق التقرير انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء المحلية والدولية والمؤسسات الإعلامية، خاصة في أعقاب تغطية فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

حيث رصد التقرير(33) من الاعتداءات الاسرائيلية على الصحفيين، تشمل: جرائم إطلاق نار على الصحفيين أدت إلى إصابات؛ وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية، عدا عن اعتقال واحتجاز صحفيين؛ ومنع الصحفيين من دخول مناطق معينة أو تغطية أحداث؛ ومصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، ومداهمة واغلاق مؤسسات إعلامية ومطابع، وغيرها من الانتهاكات التي تعرقل عمل الصحفيين وتعيق حرية التعبير.

وسجل التقرير أكثر من (15) إصابة واعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 9 في قطاع غزة، و6اخرين في الضفة المحتلة.

كما استدعت واحتجزت قوات الاحتلال عد(2) من الصحفيين وهما فراس الدبس المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية ومشهور الوحواح مصور وكالة "وفا".

وفي اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلق الاحتلال الإسرائيلي 3 مؤسسات إعلامية وبحثية وتآمرت مع إدارة انستجرام لحذف عدد (1) الصحفي حسن اصليح.

في حين منعت قوات الاحتلال عدد(3) من التغطية والتصوير خلال ممارسة عملهم المهني، عدا عن اتهام الشاباك الاسرائيلي عدد(2) من الصحفيين من فضائية الأقصى بتهم واهية.

إلى ذلك، تسجيل حالة اقتحام وتحطيم(3)، وتهديد بالإبعاد عدد(1) بحق الصحفي مصطفى الخاروف، وتأجيل محاكمة عدد(1) بحق الكاتبة لمى خاطر ، وبشأن مضايقات الاحتلال للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال فرضت سلطات الاحتلال غرامة مالية على عدد(2) من الصحفيين قبل أن تفرج عنهم. وهما رضوان القطناني، ومحمد نمر عصيدة.

وبشأن الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، رصدت اللجنة (9) من الانتهاكات تمثلت في، تأجيل النظر في محاكمة(2) مرة لقضية للصحافية هاجر حرب ، وتأجيل النظر في(3) قضايا بالضفة المحتلة للصحفيين رامي سمارة ونائلة خليل والكاتب عادل سمارة، وتسجيل(4) حالات استدعاء واحتجاز، منهم حالة واحدة من الضفة المحتلة.

تفاصيل الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر فبراير/ شباط 2019

1-2-2019: إصابة المصور في وكالة شهاب الصحفي عبد الرحمن الكحلوت بقنبلة غاز في الكتف بشكل مباشر خلال تغطيته مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

1-2-2019: إصابة المصور الصحفي معتصم أبو عصر أثناء تغطية المواجهات على حدود قطاع غزة بقنبلة غاز أصابته بالرأس مباشرة مما أدى الى حدوث نزيف داخلي وتحطم بالجمجمة

1-2-2019: مدد الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المركز الفلسطيني للدراسات، ومكتب الدراسات الاجتماعية والاحصائية، وجمعية الدراسات العربية، لمدة ستة أشهر: بحجة أنها "تابعة للسلطة الفلسطينية".

4-2-2019: شركة انستجرام تحذف حساب الصحفي حسن اصليح بحجة انتهاك الخصوصية عبر تطبيقها والذي بلغ عدد متابعيه 70 الف شخص .

8-2-2019: إصابة مراسلة قناة "العالم" الايرانية الصحافية إسراء البحيصي بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابتها بالاختناق الشديد، أثناء تغطيتها مسيرات العودة شرق مدينة غزة.

9-2-2019: اصابة الصحفي وائل الشرافي بعيار ناري بالساق، بالقرب من ابو صفية شرقي بلدة جباليا شمال القطاع.

10-2-2018: الاحتلال يجبر الصحفي رضوان القطناني من مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه، بعد اعتقال دام 20 شهراً.

12-2-2019: اعتدت قوات الاحتلال على لجان الحماية والتوثيق في تل الرميدة وسط مدينة الخليل خلال تغطيتهم هجوم المستوطنين على منازل المواطنين القريبة من المنطقة

12-2-2019: قوات الاحتلال تمنع طاقم الغد من تصوير انتهاكات المستوطنين في الخليل.

12-2-2019: قوات الاحتلال تقتحم مطبعة الجراشي في بيت جالا غرب بيت لحم.

13-2-2019: الشاباك الاسرائيلي يتهم فضائية الأقصى بأنها عبر مذيعيها ومراسليها تقوم بنقل رسائل خفية لتجنيد عناصر في الضفة والقدس الشرقية والخط الأخضر. مشيرا إلى أن من بين المذيعين إسلام بدر وراجي الهمص وكان سببا هاما في قرار قصف مقر الفضائية في الثاني عشر من نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي.

13-2-2019: إصابة الصحفي محمد سامي بربخ، 21 عاما، من شبكة برق الإخبارية، بقنبلة غاز في يده اليمنى .

16-2-2019: اصابة الصحفي محمد الزعنون برصاصة الاحتلال باليد والكتف خلال تغطيته مسيرات العودة شرق مدينة غزة .

17-2-2019: استدعت الشرطة الإسرائيلية المسؤول الإعلامي في دائرة الأوقاف الإسلامية الصحافي فراس الدبس للتحقيق معه في اليوم التالي في مركز شرطة المسكوبية في القدس، بسبب قضية سابقة مقدّمة من شرطي إسرائيلي.

18-2-2018: أجبرت قوات الاحتلال الصحفي محمد نمر عصيدة (34 عاماً) من قرية تل قضاء مدينة نابلس، على دفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيقل بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 15 شهراً .

19-2-2019: قوات الاحتلال تعتدي على الصحفيين خلال مواجهات الاحتلال مع المصلين والمرابطين عند باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك.

19-2-2019: إصابة المصور الصحفي معتصم سقف الحيط، برصاص مطاطي بالبطن أثناء تغطيته اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس.

20-2-2019: اعتدت قوات الاحتلال على سيارة يستقلها صحفيّان شرق نابلس وقامت بأطلاق الرصاص على السيارة لمنع الصحفيين من تغطية اقتحامات الاحتلال للمنطقة الشرقية بنابلس. ما أدى الى تحطيم زجاج السيارة.

22-2-2019: اصابة الصحفي امجد جرادة من الغاز المسيل للدموع اثناء التغطية الاعلامية شرق مدينة غزة.

22-2-2019: إصابة الصحفي منيب أبو حطب مصور شبكة اعلام خانيونس بقنبلة غاز في البطن.

23-2-2019: إصابة الصحفي مشهور وحواح برضوض بعد الاعتداء عليه بأعقاب البنادق والايدي من قبل الاحتلال واحتجزوه، ومنعوه من تصوير المسيرة الأسبوعية للمستوطنين في شوارع البلدة القديمة من مدينة الخليل ويعمل مصوراً لوكالة " وفا".

24-2-2019: قرّرت السلطات الإسرائيلية، ، ترحيل مصوّر وكالة "الاناضول" التركية مصطفى الخاروف من القدس، بحجة أنه "مقيم غير شرعي فيها"، بعد أن رفضت محكمة الإستئناف الإسرائيلية طلب لمّ الشّمل مع زوجته المقدسية مدّعية أن "السبب أمني".

25-2-2019: أجّلت محكمة عوفر العسكرية أمس الاثنين، جلسة النظر في قضية الأسيرة الصحفية الكاتبة لمى خاطر(42عاماً) من سكان مدينة الخليل، وذلك حتى تاريخ 29/4/2019.

26-2-2019: إصابة الصحفي صلاح كلش بالاختناق جراء تغطيته مسيرات العودة شرق ملكة.

27-2-2019: قوات الاحتلال تعبث بمحتويات منزل الصحفي إسلام سالم في قرية الشواورة بمدينة بيت لحم بعد مداهمته وتفتيشه، فجراً.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر شباط/فبراير2019

10-2-2019: أجلت محكمة صلح غزة، محاكمة الصحافية هاجر حرب لتاريخ 26 فبراير 2019، بعد عقدها جلسة لهاجر على خلفية تحقيق استقصائي حول شبهات الفساد في التحويلات الطبية للعلاج في الخارج .

19-2-2019: احتجزت أجهزة الامن في قطاع غزة لعدة ساعات ، منسق مركز دراسات التنمية التابع لجامعة بير زيت في مدينة غزة الباحث غسان أبو حطب، على خلفية دراسة بحثية أجراها المركز في القطاع.

23-2-2019: استدعى جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، الصحافي الحرّ توفيق أبو جراد يومين متتاليين، على خلفية منشوراته على "فايسبوك" (Facebook)..

25-2-2019: قرّرت محكمة الصلح في رام الله، تأجيل النظر في قضية الصحافي الحرّ رامي سمارة ومراسلة مركز "سكايز" في الضفة الزميلة نائلة خليل، بتهمة "القدح والتشهير"، إلى 14 نيسان/ أبريل المقبل.

26-2-2019: عرضت الكاتب عادل سمارة، أمام محكمة صلح رام الله، لانتقاده التطبيع مع الاحتلال، والتعايش مع المستوطنين، مجددا موقفه الرافض للتطبيع بكل أنواعه وأشكاله، وأجلت المحكمة قضيته حتى 6 أيار/مايو القادم، بسبب غياب الشهود، وقال سمارة: "القضية كيدية سياسية".و كان الكاتب سمارة، تم استدعاؤه من قبل المباحث الجنائية في الضفة الغربية، في حزيران/يونيو 2016م، وحولته للمحاكمة على خلفية دعوة مرفوعة

26-2-2018: أجلت محكمة صلح غزة النظر في محاكمة الصحافية هاجر حرب مراسلة لقناة المسيرة اليمنية، إلى جلسة أخرى ستعقد بتاريخ 7/3/2019، على خلفية قيامها بنشر تقرير استقصائي حول فساد في إدارة التحويلات الطبية للمرضى في قطاع غزة.