مخابرات السلطة تعتقل الصحفي حازم ناصر من منزله

اعتقل جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية فجر اليوم المصور الصحفي في فضائية "النجاح" حازم ناصر من منزله في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفتش عناصر جهاز المخابرات منزل الصحفي ناصر وصادروا أجهزة الحاسوب والهواتف قبل أن يقتادوه.

وقبل أسبوع استدعى جهاز المخابرات حازم للمقابلة في مقرّه بحيّ أم الشرايط في رام الله.

وفي 12 يناير أقدمت قوة من جهاز الأمن الوقائي على اعتقال حازم من منزل عائلته عند الساعة الثانية عشرة ليلًا، ليوم واحد، بعد مصادرة هاتفه الشخصي، وجهاز حاسوبه، دون معرفة سبب الاعتقال.

وفي إبريل 2018 اعتقال ذات الوقائي الصحفي حازم، ثم تم الإفراج عنه بكفالة ماليّة، واستمرّ في حضور جلسات المحاكمة إلى أن برّأته محكمة الصلح.