تمديد اعتقال ارفاعية وتفاصيل جديدة حول عمليته

مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الأحد، اعتقال الشاب عرفات ارفاعية من سكان الخليل، حتى السابع من الشهر الجاري.

ويتوقع أن يقدم الإدعاء العام، لائحة اتهام ضد الشاب ارفاعية المتهم بقتل مستوطنة في القدس منذ نحو شهر.

ونشرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم تفاصيل جديدة حول عملية قتل المستوطنة في غابة بالقدس.

ووفقا للصحيفة، فإن ارفاعية وصل للمكان وهو يرتدي "قلنسوة" وبحوزته سكين استخدمها في توجيه 3 طعنات للمستوطنة، ثم جرها 150 مترا إلى عمق الغابة، وكانت تصرخ، فوضع في فمها وشاحا كانت ترتديه، قبل أن يطعنها عدة طعنات.

وبحسب الصحيفة، فإن الشاب اعترف باغتصابها، كما أنه قام بالعملية لأسباب قومية ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الفلسطينيين.