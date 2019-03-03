أعلى كمية هطول مطري في بلدة سيلة الظهر وأقلها في أريحا

أفاد مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، بأن كميات الأمطار الهاطلة على محافظات الضفة منذ بداية الموسم المطري وحتى صباح اليوم الأحد، هي كميات ممتازة في معظم المحافظات.

واكد ابو اسعد ان كميات الأمطار في المحافظات الشمالية والوسطى هي الأعلى منذ بداية الموسم المطري حيث تجاوزت معدلاتها السنوية العامة، وسجلت أعلى كمية هطول مطري في بلدة سيلة الظهر 880 ملم، وسجلت أقل كمية هطول مطري في مدينة أريحا حيث بلغت 149 ملم، وهو ما يشكل ما نسبته 90% من المعدل السنوي العام .

واشار الى انه وخلال المنخفض الجوي الاخير، الذي أثر على البلاد هطلت كميات ممتازة في معظم المحافظات تركزت في منطقة وسط فلسطين، وسجلت أعلى كمية هطول مطري خلال المنخفض الأخير في بلدة بيتلو حيث بلغت 139 ملم.

وقال ابو اسعد: "يتوقع بمشيئة الله ان يكون لهذه الكميات الوفيرة من الأمطار الاثر الايجابي على المحاصيل الزراعية المختلفة وكذلك على المياه الجوفية في البلاد، كما يتوقع خلال الفترة المقبلة بإذن الله ان يكون هنالك المزيد من المنخفضات الجوية التي تحمل المزيد من الأمطار ".