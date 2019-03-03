إيران تحذّر حلفاء واشنطن في المنطقة من "انتفاضة مواطنيهم"

-حذّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية الأحد حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط من أنهم قد يواجهون "انتفاضة من مواطنيهم المهانين" في حال واصلوا اعتمادهم على واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن شمخاني قوله "نرى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب وحتى أزلامه يسخرون ويهينون السعودية والإمارات ليل نهار إذ يقولون لهما إنكما لا قيمة لكما ولا يمكنكما الصمود والمقاومة بدون أميركا حتى ليوم واحد".

وكان ترامب قال في تشرين الأول/أكتوبر إن الملك سلمان "قد لا يستمر لأسبوعين" بدون الدعم العسكري الأميركي، في تصريحات تجاهلتها الرياض.

وقال شمخاني إن "توقعاتي حول حلفاء أميركا في المنطقة هي أنهم إذا استمروا في سياستهم باللجوء إلى اعداء الإسلام فانهم سيواجهون انتفاضة من مواطنيهم المهانين".

وتدهورت علاقات إيران بجيرانها الخليجيين خلال السنوات الأخيرة وتصاعدت حدة التوترات الشهر الماضي عندما اتهمت الجمهورية الإسلامية الرياض وأبوظبي بالتورط في تفجير انتحاري أسفر عن مقتل 27 جنديا إيرانيا.

وندد الحرس الثوري الإيراني بـ"حكومتي السعودية والإمارات الخائنتين" مشيرا إلى أن طهران لن تتسامح بعد الآن مع "دعمهما الخفي (...) للجماعات التكفيرية".

واستهدف تفجير 13 شباط/فبراير حافلة تقل عناصر من الحرس الثوري في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق) في عملية تبنتها جماعة "جيش العدل" المتمركزة في باكستان والمدرجة على لائحة الإرهاب في إيران.