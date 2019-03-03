بنيت: لن نصوت لصالح قانون يمنع محاكمة نتنياهو



قال زعيم حزب اليمين الجديد الإسرائيلي نفتالي بنيت إنه لن يصوت لصالح قانون يمنع محاكمة رئيس وزراء إسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فترة توليه منصبه، حسبما قال لإذاعة "ريشت بيت" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الأحد.

ويشكل هذا الموقف صدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى فوز اليمين في الانتخابات المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل، لإقرار هذا القانون.

والخميس الماضي أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل ثلاثة تهم هي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا فساد.

وينص القانون المسمى في إسرائيل بـ"القانون الفرنسي" على عدم محاكمة رئيس الوزراء خلال توليه منصبه، إلا في جرائم متعلقة بمخالفات جنسية، أو عنف، أو متعلقة بالأمن.

ورغم موقف بنيت هذا، إلا أنه أكد أن حزبه سيوصي بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال بنيت "طالما لم توجه لائحة اتهام نهائية، فلا يوجد ما نقوله في هذا الشأن".

وفيما يتعلق بنتائج استطلاعات الرأي التي أظهر آخرها اليوم الأحد أن بعض ناخبي الليكود قد يصوتون لمنافسه في تحالف "أزرق-أبيض" (وسط) بزعامة بيني غانتس ويائير لبيد، دعا بنيت ناخبي الليكود إلى التصويت لصالح حزبه "اليمين الجديد"، بدلا من التصويت لصالح اليسار.

وادعى أن خيار المصوتين هو إما "اليمين أو فلسطين"، في إشارة إلى أن الأحزاب غير اليمينية في إسرائيل تسعى إلى حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه بنيت بشدة.