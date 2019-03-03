سلاح "كلاشنكوف" الجديد.. كيف سيغير عالم الحروب؟

كشفت شركة "كلاشنكوف" الروسية لتصنيع الأسلحة، مؤخرا، عن أحدث أسلحتها، حيث استخدمت فيه الذكاء الصناعي لإنتاج طائرة انتحارية دون طيار ستمثل تحديا كبيرا لأي أنظمة دفاع جوي، سواء في كشفها أو اعتراضها.

الطائرة ذات الجناح الثابت التي أنتجتها مجموعة "كلاشنكوف" بالتعاون مع "زالا إيرو" الروسية للصناعات الجوية، أطلق عليها اسم KUB-UAV، بحسب موقع الشركة الذي أضاف أن الطائرة مصممة لتدمير الأهداف الأرضية بمتفجرات شديدة لا تقل عن 3 كيلوغرامات.

وتعتمد الطائرة على نظام ذكي لتتبع الإحداثيات، كما أن لديها قدرة التصوير النهاري والليلي، وأطلق على الطائرة إعلاميا اسم "كاميكاز" نسبة إلى الطائرات اليابانية في الحرب العالمية الثانية التي كانت تقوم بمهام انتحارية.

وأوضحت الشركة المصنعة أن الطائرة التي تمتلك دقة عالية في تحديد الأهداف، قادرة على التخفي عن أنظمة الرادار والطيران الصامت.