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الجهاد الإسلامي: الإبعاد لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال بالقدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:41 - 03 مارس 2019
مصعب البريم ‫ مصعب البريم ‫
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قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إن قرار الاحتلال بإبعاد الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى دليل "قلق وإرباك العدو" من معركة القدس المستمرة، ومن نفير الشعب الفلسطيني لحماية المسجد الأقصى والمقدسات.

واضافت الجهاد الإسلامي على لسان المتحدث باسمها مصعب البريم، في تصريحات صحفية إن "إبعاد العلماء والمشايخ والقيادات والمرابطين والمرابطات لن يؤخر الانتفاضة في وجه الاحتلال والتهويد"، مشيرا إلى أن "شعبنا المرابط في القدس عصي على الانكسار".

 

وأكد على استمرار دعواتنا بالنفير الشعبي من الضفة والقدس نحو المسجد الأقصى للتصدي لإرهاب الاحتلال بحق مقدساتنا.

 

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