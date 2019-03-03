آلية السفر عبر معبر رفح غدا الاثنين

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الأحد، كشف أسماء جديد للسفر عبرمعبر رفح البري، معلنة آلية السفر ليوم الاثنين 4/3/2019.

وأكدت الداخلية أن الحافلات المراد سفرها عبر معبر رفح غدا الاثنين، الحافلتان الثانية والثالثة بالإضافة إلى الحافلة الرابعة حتى الرقم (69) من كشف (2/28) إضافة لحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وأكدت الداخلية على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وحثت المسافرين على التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

كما دعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



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