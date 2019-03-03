تعرف على موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة

كشفت مصادر مقربة من اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقالت المصادر إن صرف منحة 100 دولار لنحو 130 ألف أسرة فقيرة، سيكون في منتصف الشهر الجاري.

وأكدت أن عمليات التوزيع ستكون من خلال مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، وفق آلية التوزيع حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المستفيدين، تجنباً لإحداث ازدحام بشري أمام مراكز التوزيع.

وكان السفير القطري محمد العمادي، أعلن المنحة القطرية المخصصة للعائلات المحتاجة في غزة ستشمل 94 ألف أسرة محتاجة بواقع 100 دولار أمريكي لكل عائلة.