الحمد لله: صرف رواتب الشهداء والأسرى اليوم وجزء من الراتب لباقي الموظفين

قال د. رامي الحمد الله رئيس حكومة تسيير الأعمال: إنّ "مخصصات الأسرى والشهداء ستُصرف اليوم أو غداً"، مؤكّداً على أنّها ضمن أولويات الحكومة بشأن الرواتب.

وأوضح الحمد الله، في كلمة له اليوم الأحد، خلال افتتاح برنامج التدريب العربي في ديوان الموظفين العام، أنّ أول الرواتب التي ستصرف اليوم أو غداً هي مخصصات الأسرى والشهداء، لافتاً إلى أنّ ذلك جاء بتعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس.

وتابع الحمد الله: "سنتمكن من دفع جزء من مخصصات رواتب الموظفين وعلى الجميع أن يتحلى بالصبر".

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية "عبر حسابه على تويتر" انه بناء على تعليمات من الرئيس محمود عباس، سيتم اليوم صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والاسرى المحررين ومستحقات مخيمات اللاجئين لهم الأولوية دائما.

ويشار الى ان تصريحات الشيخ تأتي بعد خصم إسرائيل لأموال الاسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية ، والتي سارعت السلطة على إثرها لإرجاع أموال المقاصة كاملة ً ورفض استقبالها .

وتسيطر حالة من القلق في صفوف موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد تضارب التصريحات بشأن إمكانية السلطة صرف الرواتب بعد ارجاع أموال المقاصة ، وخشيتهم ان يكون قطاع غزة هو كبش الفداء لإي إجراءات .



