الاحتلال يقرر إبعاد رئيس الأوقاف الشيخ سلهب عن الأقصى 40 يوما

سلمت سلطات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد، رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب، عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أربعين يوما.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومُصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع انتهت اليوم، قبل أن يُسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن المسجد المبارك لـ40 يوما.

وكان الاحتلال قد قرر صباح اليوم إبعاد حارس المسجد الاقصى عرفات نجيب عن مركز عمله في الاقصى لمدة ستة أشهر.

وكان الاحتلال قد اعتقل عددا من موظفي وحراس الاقصى على خلفية المشاركة في فتح مصلى الرحمة الجمعة الماضي، وتسليمهم قرارات إبعاد إدارية عنه لفترات متفاوتة قابلة للتجديد.

ومن أبرز من طالتهم قرارات الاحتلال الشيخ سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، وغيرهم.