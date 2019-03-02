معلمة تًطلق مبادرة "صحتي تاج راسي" للتوعية بأهمية تغذية الأطفال

أطلقت المعلمة ألفت مكي، مبادرة بالتنسيق مع مديرية التربية و التعليم شرق غزة، بعنوان "صحتي تاج راسي".

و قالت مكي لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "إن قسم الصحة المدرسية بمديرية شرق غزة أعلن عن مسابقة بعنوان(مبادرة 1) حيث قامت اكثر من 40مدرسة بالاشتراك في هذه المسابقة، واشتركت انا فيها وقدمت مبادرتي بعنوان(صحتي تاج راسي)، التي تهدف بالمقام الأول الى زيادة الوعي لدى الأهالي بأهمية التغذية الصحية لأطفالهم".

و أوضحت أن مبادرة(صحتي تاج راسي) جاءت في ظل تحذيرات من وجود عادات خاطئة أدت لوجود حالات سوء تغذية و حالات إغماء في صفوف طلبة المدارس.

وكان الدكتور زاهر البنا رئيس المجلس المركزي لاولياء الامور في مدارس الاونروا بقطاع غزة كشف ان الوضع الاقتصادي المتدهور وزيادة نسبة البطالة اثر على طلابنا في مدارسنا بشكل مباشر وأدى الى وجود حالات أغماء وسوء تغذية وفقر دم لعدد لا يستهان به من أبنائنا الطلبة والطالبات في المدارس في قطاع غزة.

و في سياق متصل، أشارت مكي الى أن مبادرتها ركزت على تعديل سلوكيات عديدة خاطئة يمارسها الطلاب مثل تكسير الكراسي في المدرسة والكتاب على الجدران ورمي الورق على الأرض وغيرها.

و أكدت أنها من خلال المبادرة سعت لرفع مستوى الوعي الصحي والبيئي للطلاب و تثقيفهم بعدة أساليب منها اللعب، حيث استخدمت مسرح الدمى ايضا لتعديل سلوكيات خاطئة لدى الأطفال من خلال حلقات(فرفور الشطور).

و أكدت بأن وفداً من مديرية شرق غزة، متمثلا بمدير التربية والتعليم ا. أشرف حرز الله والنائب الفني ا. مها حلس ورئيس قسم الصحة المدرسية ا. عبدالله ناصر نصار ومشرفي الصحة ا. ممدوح مرتجى وا. مروان عبد الدايم، قاموا بتقييم المبادرات و اثنوا عليها.

و وجهت المعلمة مكي الشكر لمديرة المدرسة ا. الهام احمد على دعمها المتواصل للمبادرة وكذلك للمجتمع المحلي واولياء الامور على مشاركتهم وحضورهم الدائم للفعاليات، و تفاعلهم مع المبادرة.