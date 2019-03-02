إصابة شرطي بحالة خطيرة أثناء القبض على متعاطي مخدرات برام الله

أصيب ضابط في الشرطة الفلسطينية بحالة خطيرة، اليوم السبت إثر تعرضه للدهس من قبل متعاطي مخدرات أثناء مطاردته للقبض عليه غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الناطق باسم شرطة رام الله لؤي ازريقات :" إن ضابط في الشرطة تعرض لحادث دهس من قبل متعاطي مخدرات في بلدة دير عمار غرب محافظة رام الله، أثناء محاولة شرطة المكافحة القبض عليه في أحد منازل المواطنين".

وأضاف ازريقات، أنه تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووفقاً للأطباء تم تشخيص حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

يشار إلى أن رجال الامن وشرطة المكافحة في الضفة المحتلة، تقوم بمطاردة تجار المخدرات، وتعمل إلى الحد من منع انتشارها حبوب المخدر بين المتعاطين.





