حراك_الجزائر يتواصل ضد ترشح بوتفليقة و يلقى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي

لا زالت الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تتواصل في الشارع الجزائري، وسط تفاعل كبير في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

و تأتي تلك التفاعلات في ظل الحديث عن تردي الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، حيث أفاد مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، مضيفاً أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

كانت المعارضة الجزائرية دعت في ختام لقاء تشاوري الشعب، إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها.

وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر بالواقع.

وأشار كذلك، إلى "الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين خصوصا في مسيرات الجمعة"، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين.

وجدد المشاركون في المؤتمر، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي "التفاف على حقوق الشعب".

شغل مابين يستفزونا ... حنا حاابين تغيير جذري للنظام .. حابين نرجعو الجزائر الحرة .. ماشي جزائر العصابات ???????????? — Emane Meradjyy (@girlycrazy78) March 2, 2019

الله يوفق أختنا الجزائر و الجزائريين , في إمتحان "الديموقراطية" .. — {ديك الجن {ع1️ ✍ (@awzan) March 2, 2019

غدا سيضع ملفه في المجلس الدستوري وتقوم القيامة في الجزائر .....!!! لو يقبل ملفه غدا ساحزم حقائبي واسافر الى تشاااد بلاد العدل والامااان pic.twitter.com/7VveyGDNls — hichem .M.. (@hichemonpcs43) March 2, 2019

زعلان بدلا من سلال على رأس الحملة الانتخابية لبوتفليقة!!!

كنت أعرف دوما أن النظام عندنا غبي لكنني لم أعرف أبدا أنه جاهل ومستفز جدا؟!! — kada benamar (@benamar31) March 2, 2019

الجنرالات خوافين لماذا الاختباء وراء جسد منهك ومريض دمار الجزائر اذا حكمها الاخوان المسلمون — Nafokha (@Nafokha1) March 2, 2019

سيناريوهات الانتخابات الجزائرية :

إحتمالات المرحلة القادمة :

1- إحتمال وارد أن العصابة مصممة على الاستمرارية بعد الاعلان الرسمي عن عزل سلال وعودة بوتفليقة الى الجزائر . ولابد ان الاستمرارية عن طريق عهدة خامسة... https://t.co/1YzNLTt6YO — jawad lhoceima (@jawadbardiai) March 2, 2019

هو صحيح اللي يشوف مصيبة #ابوتفليقة تهون عليه مصيبة ربعنه المتشبثيين بالمناصب،

بس الحجي بيناتنا ابو تفليقه وهو مجرد جثة على كرسي متحرك اكثر فاعلية وحزم من جماعة ربعنه شلع قلع ????#الجزائر — anaam alabadi (@anaamalabadi) March 2, 2019