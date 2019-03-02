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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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#حراك_الجزائر يتواصل ضد ترشح بوتفليقة و يلقى تفاعل رواد التواصل الاجتماعي

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 21:20 - 02 مارس 2019
انتخابات الجزائر انتخابات الجزائر
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لا زالت الاحتجاجات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة تتواصل في الشارع الجزائري، وسط تفاعل كبير في أوساط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

و تأتي تلك التفاعلات في ظل الحديث عن تردي الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، حيث أفاد مصدر طبي بأن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا، مضيفاً أنه كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك.

كانت المعارضة الجزائرية دعت في ختام لقاء تشاوري الشعب، إلى مواصلة حراكه، لغاية الاستجابة إلى مطالبه، وحذرت السلطة السياسية من الالتفاف عليها ومخاطر عدم الاستجابة لها.

وشدد البيان على ضرورة حصول الشعب على حقوقه الدستورية، وخاصة الحق في التعبير والتظاهر ورفض سياسات الأمر بالواقع.

وأشار كذلك، إلى "الأسلوب الحضاري والسلمي للمسيرات والمشاركين خصوصا في مسيرات الجمعة"، مشيدين برجال الأمن في تعاملهم مع المتظاهرين.

وجدد المشاركون في المؤتمر، دعوة الدولة إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، ورفض أي "التفاف على حقوق الشعب".

 

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