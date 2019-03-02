طيران الاحتلال يستهدف مرصداً للمقاومة شرق محافظة الوسطى لمدينة غزة

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مرصداً للمقاومة بصاروخ واحد شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخ على الأقل لمرصد تابع للضبط الميداني شرق مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

وزارة الصحة، أشارت إلى عدم وجود إصابات جراء استهداف المرصد.

وقال المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال: " إن طائرة عسكرية أغارت على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة، بزعم إطلاق بالونات محملة لعبوة ناسفة باتجاه البلدات المحتلة، ولم تقع إصابات أو أضرار جراء انفجار العبوة الناسفة".