مهجة القدس:عدد من أسرى الجهاد في سجون الاحتلال ينهون دورات تعليمية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن ستة مجاهدين من أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني أنهوا عدة دورات تعليمية، بالرغم من تضييق مصلحة السجون عليهم، إلا أن ذلك لم يثني من عزيمتهم وإصرارهم على استمرار المسيرة التعليمية والتثقيفية والتوعوية.

وقالت مهجة القدس، إن الدورات التي أنهوها واجتازوها هي: دورة في "فقه العبادات"، "علوم القرآن" و"أحكام العليا التلاوة والتجويد"، إلى جانب حفظ أجزاء من القرآن الكريم.

وأوضحت المهجة أن الأسرى الذين أنهوا الدورات هم كل من الأسير المجاهد أحمد خالد عايش، الأسير المجاهد أحمد ناصر العساكرة، الأسير المجاهد صخر معاذ سليم، الأسير المجاهد محمود علي وهدان والأسير المجاهد علي سامي حماد.

وتوجهت مؤسسة مهجة القدس بعظيم الشكر والتقدير للأسرى القائمين على الدورات الدينية والتثقيفية في سجون الاحتلال، وعلى وجه الخصوص الأسرى المجاهدون محمد أبو طبيخ، أنس جرادات، علي أبو صلاح وشاهر حلاحلة، معلمي هذه الدورات واللذين لم يدخروا جهداً إلا وبذلوه في سبيل انجاح الدورات وتخريج عدد جديد من الأسرى الذين اجتازوها.

وباركت المهجة هذه الدورات واعتبرتها بمثابة تحدي للاحتلال ولسياساته العنصرية التي تهدف لتغييب الأسرى في السجون وعزلهم عن محيطهم الخارجي، حيث استطاع الأسرى الأبطال تحويل السجون من مقابر للأحياء كما أرادها الاحتلال إلى منارات للعلم بفضل جهودهم الكبيرة.