عائلة "غولدن": حكومتنا أضاعت فرصة تاريخية لصفقة تبادل أسرى

اعتبرت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة "هدار غولدن"، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو أضاعت فرصة تاريخية للتوصل إلى أفضل اتفاق تبادل للأسرى.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن عائلة "غولدن"، قولها إن "الحكومة الإسرائيلية ضيّعت فرصة تاريخية هذا الأسبوع للتوصل إلى أفضل اتفاق للأسرى، منذ حرب يوم الغفران، بعدما سمحت بالإفراج عن عناصر حماس الذين احتجزتهم مصر منذ 2015، دون أي ثمن أو مقابل".

وأضاف والد هدار "سيمحا غولدين": "لقد أضاعت الحكومة الإسرائيلية فرصة تاريخية هذا الأسبوع للتوصل إلى أفضل اتفاق للأسرى، بعدما إعادة عناصر حماس دون أن يحصل نتنياهو على أي شيء، وهذا يعني أن السيسي يدرك أن الجنود ليسوا من أولويات نتنياهو".

وكانت السلطات المصرية، أفرجت عن ثمانية فلسطينيين، بينهم المختطفون الأربعة الذين أمضوا قرابة 4 سنوات في السجون المصرية، وهم "ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة".

وأعلنت المقاومة الفلسطينية قبل أعوام عن وجود عدد من الجنود الإسرائيليين في قبضتها بغزة، من بينهم "هدار غولدن" الذي أثارت عملية اختفائه الغموض على مدار 4 سنوات بدون تأكيد حول حياته، حيث أقدمت "إسرائيل" على شن عملية عسكرية في رفح تفاديًا لاختطافه من قبل المقاومة وسميت آنذاك بـ"الجمعة السوداء".