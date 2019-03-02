مهجة القدس: الأسيران الشقيقان أحمد وعدال موسى يضربان عن الطعام

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، أن الأسير المجاهد أحمد حسين داود موسى (41 عاماً) من بلدة الخضر قضاء مدينة بيت لحم دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 28/02/2019 رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري، وقرر بنفس اليوم شقيقه الأسير عدال الدخول معه في إضراب تضامني.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن عوفر لمهجة القدس أن إدارة السجن نقلت الأسير أحمد موسى وشقيقه الأسير عدال إلى قسم الزنازين بعد إصرارهما على خوض معركة الأمعاء الخاوية لرفضهما لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد موسى من مواليد 15/09/1978م، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/11/2018م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون اتهام، أما شقيقه الأسير عدال فهو من مواليد 13/03/1988م، وهو أعزب، واعتقله قوات الاحتلال بتاريخ 02/02/2015م وهو محكوم بالسجن (5) سنوات وثلاثة أشهر بتهمة مقاومة الاحتلال، وينتمي الشقيقان أحمد وعدال لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.