نضال هاجر من غزة بحثاً عن عمل ففقدت آثاره

ظل مصير الشاب نضال سعدي سلامة مجهولا منذ نحو ثلاثة أسابيع رغم المناشدات التي أطلقتها عائلته بحثا عنه بعد اختفائه في طريق الهجرة الى اوروبا.

وكان سلامة على متن قارب للهجرة عندما غرق القارب في طريقه من مدينة وهران في الجزائر الى اسبانيا حيث اعلنت وفاة اثنين من سكان قطاع غزة لكن مصير نضال لم يعرف.

وأكدت عائلة سلامة من مدينة خانيونس انها فقدت الاتصال مع ابنها البالغ من العمر ٢٧ عاما عند غرق قارب الهجرة بتاريخ ٨/ ٢ / ٢٠١٩ والذي كان على متنه الشهيد عبد الله المصري والشهيد منير أبو شرخ..

وناشدت العائلة في بيان لها السلطة الوطنية الفلسطينية والفصائل ومؤسسات حقوق الإنسان في الوطن والخارج والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مساعدتها في العثور على ولدها المفقود.

وينضم نضال الى قائمة طويلة من المفقودين من قطاع غزة خلال محاولتهم الهجرة الى أوروبا بطرق غير شرعية.