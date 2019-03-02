روسيا اخترعت "ذخائر حارقة".. والجيش "يتحرك"

كشف كبير المصممين في التجهيز القتالي الشخصي في معهد "الآلات الدقيقة" المركزي للأبحاث العلمية، أنه يجري العمل على تصميم أنواع جديدة من الذخائر الخاصة بالأسلحة الخفيفة للجيش الروسي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن إيغور نيكراسوف، قوله إن مصممي المعهد: "اخترعوا ذخائر حارقة عيار 12.7 ميلي بمقدورها إشعال الأنواع الثقيلة من الوقود".

وأضاف: "انتهى المعهد أيضا من تصميم نوعين آخرين من الذخائر، أحدها خارق للدروع عيار 5.45 ميلي".

وأوضح أن الذخائر الجديدة ستمنح القوات المسلحة الروسية القدرة على إشعال وقود الديزل، بعد أن كانت تتسلح بالطلقات القادرة على إشعال وقود البنزين.

وبين أن المعهد تلقى طلبا من وزارة الدفاع الروسية بتصميم طلقات أكثر دقة، وبمقدورها اختراق الدروع، لتضاف إلى ترسانة المعدات الخاصة بالجندي الروسي والتي تعرف باسم "راتنك"، وتضم معدات حماية واتصالات وأسلحة وذخيرة متطورة.

ومن بين المعدات الخاصة بالنظام الثوري، سخان تدفئة ذاتي وفلتر لتنقية المياه وقناع غاز وأدوات طبية.