الأزهر يدعو لمواجهة إجراءات الاحتلال القمعية بالقدس

دعا الأزهر الشريف إلى التحرك العاجل لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة، واتخاذ السبل السياسية والقانونية الكفيلة لإفشالها ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، ومساندة أبناء القدس المرابطين دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم.

وندد الأزهر في بيان صحفي الجمعة، بسلسلة الإجراءات القمعية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس، وما شملته من اعتقالات لرموز المدينة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.

وأكد دعمه للمقدسيين في مواجهة الإجراءات التعسفية، خاصة ما يتعلق بمحاولة سلطات الاحتلال إعادة إغلاق "باب الرحمة ومصلاه".

وشدد على أن المسجد الأقصى بكافة أركانه وملحقاته هو ملكية خالصة للشعب الفلسطيني، ولا يجوز لسلطات الاحتلال المساس به، أو محاولة تقسيمه زمانيًا أو مكانيًا.