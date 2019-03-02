عطايا: العالم يترقب إلى أين ستصل مسيرات العودة، وماذا ستحقق!

قال ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان إحسان عطايا: "إن شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقدم كل جمعة من مسيرات العودة وكسر الحصار، الدماء والشهداء وآلاف الجرحى لإثبات حقهم كفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وكسر الحصار الظالم على غزة".

وأشار عطايا في مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، إلى أن "العالم أجمع بات يترقب ويتطلع إلى أين ستصل هذه المسيرات، وماذا ستحقق"، مشدداً على أن "الشعب الفلسطيني بعزيمته وإصراره لا يُمكن أن يروض مقابل الطعام والمال، للتنازل عن المقاومة والسلاح".

وأضاف: "إن محاكمة ليبيا لأربعة فلسطينيين بتهمة دعم المقاومة، وذهاب بعض الدول العربية إلى مؤتمر وارسو، يشكلان طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، التي يريد العدو الصهيوني طمسها، ومحاربة كل من يفكر بالدفاع عنها أو تقديم يد العون لها".

وأشاد عطايا بصمود المقدسيين في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات، حيث إنهم عبروا عن تعلقهم الشديد بمدينتهم المقدسة، رغم السياسات العدوانية الممنهجة ومخططات التهويد التي ينفذها العدو في القدس المحتلة.

وبخصوص المصالحة الفلسطينية، شدد عطايا على ضرورة عدم تأثير هذا الاختلاف على طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، والذهاب إلى القواسم المشتركة، التي تجمع الفصائل الفلسطينية، لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية من قبل الإدارة الأميركية والعدو الصهيوني التي تندرج اليوم تحت مسمى "صفقة القرن".