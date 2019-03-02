6 مباريات في دوري غزة اليوم

تقام اليوم جميع مباريات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى، والتي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة فيما يتعلق بصراع الهبوط، بعد أن ضمن كل من بيت حانون والأهلي في الصعود رسمياً للدوري الممتاز.

ويتذيل كل من بيت لاهيا وخدمات دير البلح جدول الترتيب برصيد 18 نقطة لكل منهما، بينما لا تزال ستة أندية مُهددة فعلياً بالهبوط في الجولتين الأخيرتين من البطولة.

على ملعب خانيونس، يلتقي خدمات دير البلح مع الجلاء، في لقاء مهم للأول، الذي يتطلع لتحقيق الفوز على أمل النجاة من الهبوط، إذ يملك في رصيده حالياً 18 نقطة في المركز الأخير، أما الجلاء فيملك 26 نقطة في المركز الخامس.

أما بيت لاهيا صاحب المركز قبل الأخير بنفس رصيد دير البلح، فيلتقي مع التفاح على ملعب فلسطين، ويحتاج كلا الفريقين للنقاط الثلاثة، إذ ستكون الخسارة بمثابة التأكيد على هبوط اللهاونة، بينما سيؤمن التفاح نفسه بشكل كبير في الدوري، كونه يملك حالياً 21 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب النصيرات البلدي، يستضيف خدمات النصيرات نظيره العطاء، ويبدو الأول في حاجة ماسة لتحقيق الفوز كونه يملك حالياً 20 نقطة في المركز العاشر، بينما في رصيد العطاء 26 نقطة في المركز السادس، وضمن البقاء رسمياً.

ويستقبل بيت حانون بطل الدوري، نظيره خدمات المغازي، حيث يأمل الأول مواصلة سلسلة عدم الخسارة، في حين يتطلع المغازي لتحقيق فوز لتأمين البقاء، إذ يملك 22 نقطة في المركز الثامن، في المقابل يملك بيت حانون 50 نقطة، وتأكد صعوده رسمياً للدوري الممتاز.

وعلى ملعب المدينة الرياضية في خانيونس، يحل الأهلي الذي خطف بطاقة الصعود الثانية، ضيفاً على القادسية، الذي يحتاج إلى الفوز، كونه يملك 22 نقطة في المركز السابع، علماً أن الأهلي يملك 43 نقطة.

وفي مباراة هامشية يلتقي الزيتون مع خدمات البريج على ملعب اليرموك، علماً أن الفريقين ضمنا البقاء رسمياً، حيث يملك الزيتون 30 نقطة في المركز الرابع، مقابل 34 نقطة للبريج صاحب المركز الثالث.