استطلاع: تحالف "أزرق أبيض" يتغلب على حزب نتنياهو

بعد يوم من إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لوائح اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار استطلاعا رأي أجرتهما القناة الثالثة عشرة، وكان الاسرائيليتين الى تراجع قوّة حزب الليكود الحاكم في الانتخابات المقبلة، مقابل تعزيز قوّة "أزرق أبيض"، وهو التحالف الذي يقوده بيني غانتس ويائير لبيد.

ووفق استطلاع قناة "كان" الإسرائيلية، فإن قائمة "أزرق أبيض" ستحصل على 37 مقعدا في الكنيست و36 مقعدا وفق استطلاع القناة الثالثة عشرة، فيما سيحصل حزب الليكود على 29 مقعدا وفق استطلاع "كان"، فيما يحصل الحزب على 30 مقعدا وفق القناة الثالثة عشرة.

ويواجه نتنياهو، في الانتخابات المقبلة منافسة شرسة من قبل تحالف "أزرق - أبيض"، الذي بات يشكل تهديدا حقيقيا لليمين.

ونشأ التحالف المذكور مؤخرا عن اتحاد حزب "حصانة لإسرائيل" (وسط) بزعامة بيني غانتس، و"هناك مستقبل" (وسط ليبرالي) بزعامة مائير لبيد.

وذكر الاستطلاع الذي بثته القناة الجمعة، أنه ولأول مرة حسب استطلاعات الرأي، لا يستطيع الليكود تشكيل حكومة، لأنه حتى لو تحالف مع أحزاب اليمين، لن يستطيع حصد أكثر من 60 مقعدًا.

بينما أظهر الاستطلاع أن تحالف "أزرق - أبيض" يمكنه الحصول على كتلة تضم 61 مقعدًا، وبالتالي تشكيل حكومة.

وتحتاج الأحزاب في إسرائيل حتى تستطيع تشكيل ائتلاف حكومي، الحصول على 61 مقعدًا (من أصل 120) في انتخابات الكنيست (البرلمان).

وجاء استطلاع قناة "كان"، عقب إعلان النائب العام أفيخاي مندلبليت، الخميس عزمه تقديم نتنياهو للقضاء في 3 قضايا فساد.