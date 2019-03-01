استطلاع: أزرق وأبيض يتقدم على الليكود

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة، أن تحالف أزرق- أبيض "كاحول – لافان" برئاسة بيني غانتس سيحصد 37 مقعدا، مقابل 29 لحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

وبحسب الاستطلاع لقناة ريشت كان، فإن الاستطلاع جرى في أعقاب قرار المستشار القانوني للحكومة "الإسرائيلية" أفيحاي ماندلبليت بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

ووفقا للاستطلاع، فإن نتنياهو لن يستطيع تشكيل ائتلاف بـ 60 مقعداً بما يسمح له بتشكيل الحكومة المقبلة. في حين أن حزب غانتس يمكن أن يشكل الحكومة بـ 61 مقعداً في حال قررت الكتل العربية الانضمام إلى ائتلافه.

وخلص الاستطلاع إلى أن حزب اليمين الجديد و"يهدوت هتوراة" و"تكتل الجبهة الديمقراطية – والعربية للتغيير" سيحصلون على 7 مقاعد، مقابل 6 لأحزاب العمل وميرتس وشاس، و5 للتجمع والقائمة العربية الموحدة. في حين أن حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، وحزب "الجسر"، و "ريهوت" لن يتجاوزوا نسبة الحسم.