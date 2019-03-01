كيف سترد روسيا على الوحش الأمريكي المتسلل؟

اعتبر الخبير العسكري والسياسي الروسي أندريه كوشكين أن استراتيجية "حصان طروادة" القتالية الأمريكية الجديدة التي تعول على مقاتلات الجيل الخامس F-35 Lightning II لن تنجح في روسيا.

وذكر كوشكين، أستاذ العلوم السياسية والعقيد المتقاعد، في حديث إلى قناة "زفيزدا"، أن استكمال خطة إقامة شبكة محططات الرادارات من طراز "فورونيج" بنصب آخر محطة في محيط مدينة فوركوتا شمالي روسيا، يمنع واشنطن من التفوق في حال لجوئها إلى استراتيجيتها الجديدة.

وأشار الخبير إلى أن الرادارات الجديدة تغطي الجزء الشمالي من البلاد بأكمله وكذلك أجزاء من الولايات المتحدة وكندا، وتستطيع رصد أي طائرات، بما فيها "إف-35"، أثناء تحليقها على مرتفعات لا تقل عن 100 متر وعلى بعد يصل إلى ستة آلاف كلم.

وأوضح كوشكين أن المقاتلات الأمريكية سيتم رصدها قبل وقت طويل من دخولها المجال الجوي الروسي، لتصبح بعد ذلك هدفا سهلا لمنظومات "إس-300" و"إس-400" للدفاع الجوي وكذلك للطيران الحربي الروسي.

ولفت الخبير إلى تجاوز مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس على "إف-35" في طيف واسع من المواصفات، بما في ذلك قوة المحرك والقدرة على المناورة، فضلا عن إمكانية استهداف العدو بصاروخ جو-أرض.

وقال: "يمكن القول إن "إف-35" هي وحش مفترس متسلل، وأما "سو-57" فهي بالطبع وحش مفترس مهاجم".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على إعلان سلاح الجو الأمريكي أوائل الشهر الجاري بدء العمل على إعداد استراتيجية قتالية جديدة تقضي بضرب العدو في الظهر من خلال استهداف المواقع الحيوية في عمق أراضيه، وسيستغرق العمل نحو عام وسيكلف 135 مليار دولار.

وكانت شركة "سوخوي" الروسية قد أنتجت عشرة نماذج اختبارية قادرة على التحليق من طراز مقاتلة "سو-57"، ومن المقرر أن تدخل أول مقاتلة من هذا الطراز الخدمة في صفوف سلاح الجو الروسي العام الجاري، لتليها طائرة ثانية عام 2020.