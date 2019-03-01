دمشق تدين إدراج لندن "حزب الله" في لائحة المنظمات الإرهابية

أدانت دمشق "بشدة" قرار لندن إدراج "حزب الله" اللبناني في ما يسمى بـ "لائحة المنظمات الإرهابية"، مشيرة إلى أن الإجراء "يؤكد عداء بريطانيا التاريخي المستحكم إزاء الأمة العربية".

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية إن "بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور المشؤوم الذي أدى لاغتصاب فلسطين من قبل الصهاينة وتشريد الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وكانت دائما شريكا أساسيا في كل أشكال العدوان على الأمة العربية".

وأشار إلى أنه "من المعروف للقاصي والداني أن بريطانيا تحتضن مختلف التنظيمات ذات الفكر التكفيري المتطرف وقدمت وما تزال مختلف أشكال الدعم للمجموعات الإرهابية خدمة للأجندة الإسرائيلية المعادية للأمة العربية".

وأكد المصدر أن حزب الله هو حركة مقاومة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي شرعيتها مكفولة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة "وليس بقرار جائر لحكومة تاريخها أسود في استعباد الشعوب واغتصاب حقوقها".