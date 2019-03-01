الجهاد الإسلامي: موقف المؤسسات الحقوقية من الاحتلال هو نجاح للرواية الفلسطينية

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، مساء اليوم الجمعة، أن موقف المؤسسات الحقوقية والانسانية التي ترصد جرائم وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي هو نجاح للرواية الفلسطينية، مستدركاً أن الأهم من ذلك هو إدانة ومحاكمة ومحاصرة الاحتلال قانونيا وسياسيا وانسانيا وهذا هو تقضيه العدالة.

ووجه البريم التحية للشعب الفلسطيني الذي يواصل حشده ومسيرته انتصارا لقضيته وحقوقه ومقدساته، رغم الإرهاب الصهيوني ورغم التحديات التي تعصف بقضيتنا.

وقال في تصريح صحفي مكتوب، آن الأوان لكسر الحصار وإنصاف الشعب الفلسطيني وتكريمه لا التآمر عليه ومحاصرته، وكسر الحصار هدف سيتحقق وشعبنا بعد مسيرة عام على انطلاق مسيرات العودة مصمم على كسر الحصار.

يشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار التي خرجت في 30 آذار مارس الماضي، مازالت مستمرة للتأكيد على حق العودة ورفض صفقة القرن، والتأكيد على حق العودة اللاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم التي هٌجروا منها قسراً عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية، وضرورة كسر الحصار الظالم عن قطاع غزة.

وسقط عشرات الشهداء وأصيب الآلاف خلال المسيرات السلمية قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة، بفعل الهمجية من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي وجرائمهم بحق المتظاهرين السلميين.