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مرشح للرئاسة الجزائرية يقفز من شرفة خلال مظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:34 - 01 مارس 2019
مظاهرات في الجزائر مظاهرات في الجزائر
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أقدم مرشح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رشيد نكاز، على القفز من شرفة مكتبه قرب البريد المركزي في العاصمة للالتحاق بالمتظاهرين وسط أهازيج الحاضرين.

وذكرت مصادر مطلعة وشهود عيان، أن قوات الأمن أوقفت نكاز فور قفزه من الشرفة.

ووفقاً لقناة RT فإن الآلاف خرجوا في مظاهرات في العاصمة، مناهضة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل المقبل.

وذكر مراسل القناة في الجزائر "السلطات الأمنية دفعت بتعزيزات أمنية في محيط قصر الرئاسة والمقار الحكومية والاستراتيجية، وفرضت طوقا أمنيا في مختلف الشوارع الرئيسية".

من جهته، حذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى، المحتجين من تكرار السيناريو السوري، ودعا الشباب إلى "التعقل وتجنب التضليل"، مرحبا بسلمية المتظاهرين في المسيرات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

واجتاحت المدن الجزائرية مؤخرا، موجة احتجاجات عقب إعلان الحزب الحاكم ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (البالغ من العمر 81 عاما) لولاية خامسة، والذي يحكم الجزائر منذ العام 1999.

 

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