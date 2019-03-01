الأرصاد: أمطار متفرقة وعواصف رعدية الليلة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون طقس فلسطين غدا غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة.

وذكرت الأرصاد الجوية أنه لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا.

وتكون الرياح غدا جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وباردة إلى شديدة البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق.

كما تكون الرياح هذه الليلة، جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.