الحية: جولة جادة للأشقاء في مصر لإلزام الاحتلال بالتفاهمات

كشف خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، يوم الجمعة، عن جولة جديدة للمسئولين في المخابرات المصرية؛ من أجل إلزام الاحتلال بالتفاهمات التي تمت مؤخرا.

وقال الحية في لقاء متلفز: "الأشقاء في مصر الذي رعوا التفاهمات، يراقبون تلكؤ الاحتلال وعدم التزامه بها"، مضيفا أن "لديهم جولة جادة في محاولة لإلزامه بالتفاهمات".

وأكد أن حركته تثمن الجهد المصري، وتأمل أن ينجح، مؤكدا استعداد حماس إلى أن "تعطي مصر الفرصة المناسبة للضغط على الاحتلال وإلزامه بتطبيق التفاهمات".

وشدد على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق أهدافها وكسر الحصار عن غزة، مبينا أن كل من يراهن على كسر إرادة شعبنا وضعف الدفع في المسيرات "واهم".

وأضاف: "مسيرات العودة مستمرة حتى ينصاع الاحتلال لمطالب شعبنا"، لافتا إلى أن "الاحتلال ظن واهما أن بإمكانه كسر إرادة شعبنا".

وأوضح أن الفعل الشعبي عاد على حدود غزة "بعد تلكؤ الاحتلال في تنفيذ مطالب شعبنا".

وذكر أن شعبنا يقول للعالم إن في جعبته الكثير ليظهره، مشيرا إلى أن "الإرباك الليلي أو البالونات شيء يسير لا يقارن بما كان قبل شهور، وهذه رسالة للاحتلال، أن عليه رفع الحصار كي يعيش شعبنا بكرامة وحرية".

وفي سياق آخر، أكد أن علاقة حماس مع مصر " استراتيجية مبنية على تقديرنا العالي لمكانتها وأهميتها للقضية الفلسطينية عامة، وقطاع غزة بشكل خاص".

ولفت إلى أن علاقة حركته مع مصر "تتطور يوما بعد يوم"، موجها الشكر والتقدير للجهد العالي الذي بذله المصريون في عودة أبناء غزة إلى أهلهم.