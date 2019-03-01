الاحتلال يقمع المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة مساء اليوم الجمعة تجاه المشاركين في الجمعة الـ49 من مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكانت جماهير غفيرة توافدت بعد صلاة العصر تجاه مخيمات العودة التي أقيمت على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة تأكيداً على حق الشعب الفلسطيني في كسر الحصار والتمسك بالثوابت الفلسطينية ومنها حق العودة.

وأفاد مراسلنا بأن الجماهير المشاركة رفعت علم فلسطين وأشعلت الإطارات (الكوشوك) لحماية أنفسهم من قناصة الاحتلال وألقوا الحجارة على الجنود الذين بادروهم بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، مشيراً إلى أن المشاركين يؤكدون بان مسيرتهم سلمية شعبية.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار دعت جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة الـ49 من مسيرة العودة تحت شعار "باب الرحمة" تأكيداً على أن المسجد الأقصى بكل ما يحتويه هو ملك خالص للمسلمين.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار بتاريخ (30/3/2018) في يوم الأرض للتأكيد على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة، واستشهد منذ انطلاق المسيرة اكثر من 262 مواطناً وأصيب ما يزيد عن 27 ألفاً بجراح مختلفة.