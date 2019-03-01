والد غولدن: حكومة نتنياهو أهدرت فرصة تاريخية للتوصل لاتفاق تبادل أسرى

قال البروفيسور سمحا غولدن، والد الجندي الأسير في قطاع غزة، هدار غولدن: إن الحكومة الإسرائيلية، أهدرت هذا الأسبوع فرصة تاريخية للتوصل إلى أفضل اتفاق لتبادل الأسرى منذ حرب "يوم الغفران"/ حرب أكتوبر.

وأضاف والد الجندي غولدن، أمام مئات الإسرائيليين خلال فعالية أسبوعية أقيمت اليوم الجمعة بساحة "راعيم" في غلاف غزة: إن حكومة إسرائيل اضاعت الفرصة التاريخية، عندما سمحت بالإفراج عن معتقلي حماس المحتجزين في السجون المصرية منذ 2015، دون أي مقابل.

وقال غولدن: أعادوهم إلى غزة (المصريون) دون أن يتلقى رئيس الوزراء (نتنياهو) أي شيء، وهذا يعني أن السيسي يدرك أن الجنود ليسوا على ضمن أولويات نتنياهو.

يشار إلى أن مصر أفرجت عن ثمانية فلسطينيين، بينهم المختطفون الأربعة الذين أمضوا 1920 يوما في السجون المصرية، وهم ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة.