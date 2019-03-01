شرطة الاحتلال تغلق شارع مكتب نتنياهو.. ومتظاهرو العمل: انت عار علينا

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع غزة في مدينة القدس المحتلة، وانتشرت في محيط مقر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب مظاهرة دعا حزب العمل لتنظيمها في المكان.

وذكرت المصادر العبرية، أن قافلة من نشطاء حزب العمل تشق طريقها إلى مقر نتنياهو في القدس وهي ترفع الرايات السوداء.

وقال حزب العمل: "إنه يوم أسود لإسرائيل، نتنياهو، أنت عار علينا، عليك الاستقالة ووضع نهاية للعار الوطني".

واتهم المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل أفيحاي مندلبليت رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفساد، وذلك في إطار التحقيقات التي فتحت ضد نتنياهو والمعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.

وقرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملف المعروف إعلاميا بـ4000، بتهمة تلقي الرشوة، فيما تم اتهام نتنياهو بخيانة الأمانة العامة والاحتيال في الملف رقم 1000، ويتعلق بتلقي عائلة نتنياهو هدايا بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي، كما وتم اتهامه بخيانة الأمانة العامة في الملف 2000، ويتعلق بصفقة بين نتنياهو وناشر صحيفة يديعوت أحرونوت تهدف للحد من توزيع صحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لنتنياهو.