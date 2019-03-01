حزب الله يرفض القرار البريطاني بادراجه على لائحة الارهاب

أكد حزب الله اللبناني اليوم الجمعة، رفضه بشدة "القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الإرهابية".

وشدد الحزب في بيان له، على أنه حركة مقاومة ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ولا يحق لاي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه أن تتهمه أو أي حركة مقاومة بالإرهاب"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وجاء في البيان: "أن حزب الله يرى في هذا القرار انصياعا ذليلا للإدارة الأمريكية ويكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأمريكي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".

وأضاف: "لقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلا واسعا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورا هاما ورئيسيا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

واستطرد البيان "إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلا حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله".

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أنها اضافت حزب الله إلى قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية المحظورة.