مبعدو الأقصى يؤدون صلاة الجمعة أمام باب الأسباط ومقبرة "باب الرحمة"

أدى مواطنون من مدينة القدس المحتلة، أبعدتهم قوات الاحتلال عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة، صلاة الجمعة اليوم في منطقة باب الأسباط (من أبواب القدس القديمة) وقُبالة مدخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة بالسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

يذكر أن أجهزة أمن الاحتلال أصدرت قرارات إبعادٍ عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرات المقدسيين ومن حراس وسدنة المسجد الأقصى فضلاً عن قرارات إبعاد بحق رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات، انتقاما لمشاركتهم في إعادة فتح مبنى ومُصلى "باب الرحمة" داخل المسجد الاقصى يوم الجمعة الماضية.

وقالت وسائل إعلام محلية: "إن مدير الوعظ والارشاد السابق في الأوقاف الاسلامية الشيخ رائد دعنا ألقى خطبة الجمعة بالمُبعدين عن الأقصى، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال في محيط المُصلين.