النائب الخضري: تقرير الأمم المتحدة هام ويحتاج لمتابعة وخطوات واضحة

قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: "إن تقرير الأمم المتحدة هام جدا ويجب متابعته في المحافل الدولية انسجاما مع مبادئ القانون الدولي".

وأكد الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم الجمعة، أن قيام المجتمع الدولي بالعمل على إلزام الاحتلال الاسرائيلي برفع الحصار عن غزة هو ركيزة أساسية وبداية لتحسن الأوضاع الانسانية الخطيرة والمتدهورة جراء ١٢ عاما من الحصار، بالإضافة إلى ثلاث حروب خطيرة لا زالت اثارها مستمرة حتى الآن.

وأكد الخضري أن استمرار الحصار واستهداف المدنيين يعتبر عقوبة جماعية كما أنه يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا زال الاحتلال الاسرائيلي مستمر بخرق القانون الدولي رغم صدور عديد من التقارير الدولية، وهنا يبرز سؤال هل سيمر هذا التقرير كما التقارير السابقة؟ أم سيتم إحالته للجنائية الدولية؟.

وشدد الخضري على ضرورة العمل فلسطينيا على دعم وإسناد شعبنا الفلسطيني المحاصر في غزة وكذلك تعزيز صمود أهلنا وشعبنا في القدس والضفة.