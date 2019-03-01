29 قتيلا و80 جريحا بتفجير سيارة مفخخة في الصومال

أعلنت الشرطة الصومالية أن حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة الذي وقع مساء الخميس بالقرب من فندق وسط العاصمة مقديشو وتبنته حركة "الشباب" المتطرفة، ارتفعت إلى 29 قتيلا و80 جريحا.

وقالت الشرطة الصومالية" حتى الآن، نعلم أن 29 شخصا معظمهم من المدنيين قتلوا بانفجار ليلا، وأصيب 80 آخرون. وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني مجاور للفندق ... ما يرشح عدد القتلى للارتفاع".

وذكر مصدر أمني صومالي آخر أن مواجهات اندلعت اليوم ما بين قوات الأمن ومسلحين من "الشباب"، تحصنوا بمطعم قريب من الفندق الذي استهدفوه يوم أمس.

وأضافت" ما زال هناك مسلحون داخل المطعم وقوات الأمن تحاول حاليا اقتحام المبنى بعدما طوقته"، بينما يسمع في المدينة إطلاق نار ودوي انفجارات بشكل متقطع.

وأكد مصدر في الشرطة الصومالية أن تبادل إطلاق النار لا يزال مستمرا، وتمكنوا حتى الآن من تصفية 13 مسلحا وإصابة عدد كبير منهم، موضحا أن فرق الأمن الصومالية أنقذت عشرات المدنيين من الفندق والمباني القريبة بعد الانفجار.

وكان الليلة فجر أحد الانتحاريين نفسه في سيارة بالقرب من فندق بشارع مكة المكرمة وسط العاصمة مقديشو، وبعدها اقتحم مقاتلون آخرون من الحركة مطعما وطوقتهم الشرطة على الفور.