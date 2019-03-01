أبو مرزوق يعلق على افراج مصر عن المختطفون الأربعة

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الجمعة، "اطلاق السلطات المصرية سراح الشبان الاربعة المعتقلين لديها منذ سنوات عدة بادرة ايجابية".

وقال أبو مرزوق في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إن "هذه البادرة تأتي لتعزيز الأرضية الطيبة لبناء علاقات قوية ومصالح راسخة وثقة متبادلة".

كما أعرب أبو مرزوق عن سعادته لإطلاق سراح القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار من سجون الاحتلال.

يذكر أن السلطات المصرية سلمت وفد حماس الموجود في القاهرة ثمانية فلسطينيين، بينهم المختطفون الأربعة الذين أمضوا 1920 يوماً في السجون المصرية، وهم ياسر زنون، وحسين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم أبو لبدة.