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قاسم: نستعد للمسيرة المليونية في الذكرى الأولى لمسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:09 - 01 مارس 2019
مليونية العودة مليونية العودة
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أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، بأن شعبنا الفلسطيني يستعد للخروج في مسيرة مليونية في الذكرى الأولى لانطلاق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بتاريخ (30/3).

وشدد قاسم في تصريح صحفي على تمسك شعبنا بالأهداف الكبرى للمسيرات، وأنه قادرا على إبداع وسائل سلمية جديدة تعزز سعيه لتحقيق هذه الأهداف.

وقال: "الإصرار الجماهيري على مواصلة مسيرات العودة، يؤكد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها لن تتراجع عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، وتمارس حقها بالعيش بحرية وكرامة".

وأضاف: "كفاح شعبنا لتحقيق أهداف مسيرات العودة، والتي تحمل اليوم جمعة "باب الرحمة"، يشكل رافعة للمرابطين في المسجد الأقصى، الذين يدافعون عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية".

 

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