قاسم: نستعد للمسيرة المليونية في الذكرى الأولى لمسيرة العودة

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، بأن شعبنا الفلسطيني يستعد للخروج في مسيرة مليونية في الذكرى الأولى لانطلاق مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار بتاريخ (30/3).

وشدد قاسم في تصريح صحفي على تمسك شعبنا بالأهداف الكبرى للمسيرات، وأنه قادرا على إبداع وسائل سلمية جديدة تعزز سعيه لتحقيق هذه الأهداف.

وقال: "الإصرار الجماهيري على مواصلة مسيرات العودة، يؤكد أننا أمام إرادة شعبية صلبة، وأنها لن تتراجع عن قرارها القطعي بأن تكسر عن نفسها الحصار، وتمارس حقها بالعيش بحرية وكرامة".

وأضاف: "كفاح شعبنا لتحقيق أهداف مسيرات العودة، والتي تحمل اليوم جمعة "باب الرحمة"، يشكل رافعة للمرابطين في المسجد الأقصى، الذين يدافعون عن عروبة القدس وهويتها الفلسطينية".